Meta'nın Quest 3 VR başlığı için tarih verildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:50

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yakın zaman önce yaptığı bir röportajda Quest 2 VR başlığın yeni neslinin geleceğini ve fiyatının da önceki nesil ile aynı olacağını söylemişti. Eski adının Oculus Quest 2 olduğu ancak sonrasında güncellenen Meta Quest 2 sanal gerçeklik başlığının yeni modeli gelecek yıl geliyor.

FİYATI ÖNCEKİ MODELLE AYNI OLACAK

Meta Quest 3 olarak yolda olduğu düşünülen cihaz, eğer bir aksilik olmazsa 2023 yılının son aylarında tanıtılacak. Cihazın önceki nesille aynı fiyatta yani yaklaşık 300 ila 500 dolar arasında satılması bekleniyor.

Bu cihazda önceki nesle göre farklı olarak 'yüz ile göz takibine odaklanılacak.' Birden fazla sensör ve özel kamera sisteminin dahil edilmesi beklenen cihazda, Meta Quest Pro modelinde kullanılan 'pancake lens' adı verilen sistem yer alacak.