Meta'nın geliri ve net karı üçüncü çeyrekte düştü

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:05

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ve net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.

Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27,7 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in üçüncü çeyreğinde 29 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden Meta'nın geliri, ikinci çeyrekte de yüzde 1 azalmıştı.

Şirketin net karı üçüncü çeyrekte yüzde 52 azalışla 4,4 milyar dolara indi. Meta, 2021'in temmuz-eylül döneminde 9,2 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2021'in üçüncü çeyreğinde 3,22 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,64 dolara düştü.

Meta'nın üçüncü çeyrekte hisse başına karı 1,89 dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

FACEBOOK'UN KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı ise bu dönemde artmaya devam etti.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,98 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,96 milyar oldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, yılın son çeyreğinde şirketin gelirinin 30-32,5 milyar dolar aralığında olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, gelir konusunda kısa vadeli zorluklarla karşı karşıya olunmasına rağmen daha güçlü gelir büyümesine dönüş için temeller olduğunu belirtti.

META'YA 346 MİLYON TL CEZA

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağını kararlaştırdı.

Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim durumda olduğunun tespitini yapan Kurul, dosyanın müzakeresi sonucunda, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Kurul, Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verdi.