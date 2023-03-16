Google'ın akıllı gözlük üretmekten vazgeçti
ABD'li teknoloji devi Google, akıllı gözlükleri hakkında yeni bir karar aldı. Karara göre şirket akıllı gözlük departmanını kapatacak.
Teknoloji devi Google birçok alanda ürün üretiyor. Özellikle akıllı telefonlarının büyük bir kitlesi bulunuyor. Google akıllı telefonların yanı sıra Glass AR isimli akıllı gözlükleri de üretiyor.
999 dolardan satılan akıllı gözlükler artık üretilmeyecek. Google yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalara göre Google artık Glass AR akıllı gözlüklerini satmayacak.
15 Mart'tan itibaren geçerli olacak bu kararı Google web sitesinden açıkladı. Glass Enterprise tarafından yapılan açıklama "On yılı aşkın inovasyon ve ortaklık için teşekkür ederiz" şeklinde oldu. Google mevcut akıllı gözlüklerine ise 15 eylüle kadar destek sağlayacak.
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