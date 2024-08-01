Ağustos ayı sebze ve meyveleri

Ağustos ayında doğanın bize sunduğu bu taze ve lezzetli sebze ve meyveleri tüketerek, sağlığınızı koruyabilir ve sofralarınıza renk katabilirsiniz. Mevsiminde tüketilen bu ürünler, en yüksek besin değerine sahip olup, doğal ve katkısız bir şekilde sunulmaktadır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:19
Ağustos ayı sebze ve meyveleri
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Yaz aylarının ortasında, Ağustos ayı taze ve lezzetli sebze ve meyvelerle dolu bir dönemdir. Bu dönemde doğal olarak yetişen ürünleri tüketmek, hem sağlık hem de lezzet açısından büyük avantaj sağlar. İşte, Ağustos ayında bolca bulabileceğiniz sebze ve meyveler...

MEYVELER

Şeftali

Nektarin

Kayısı

Erik

Üzüm

Kavun

Karpuz

İncir

Böğürtlen

Elma (erken hasat türleri)

Armut

Vişne

Ahududu

SEBZELER

Domates

Salatalık

Biber (tatlı ve acı çeşitleri)

Patlıcan

Kabak

Bamya

Fasulye

Taze Mısır

Kırmızı ve Yeşil Biber

Marul

Semizotu

Roka

Taze Soğan

Ispanak

Bezelye

Taze Sarımsak


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