Ağustos ayı sebze ve meyveleri
Ağustos ayında doğanın bize sunduğu bu taze ve lezzetli sebze ve meyveleri tüketerek, sağlığınızı koruyabilir ve sofralarınıza renk katabilirsiniz. Mevsiminde tüketilen bu ürünler, en yüksek besin değerine sahip olup, doğal ve katkısız bir şekilde sunulmaktadır.
Yaz aylarının ortasında, Ağustos ayı taze ve lezzetli sebze ve meyvelerle dolu bir dönemdir. Bu dönemde doğal olarak yetişen ürünleri tüketmek, hem sağlık hem de lezzet açısından büyük avantaj sağlar. İşte, Ağustos ayında bolca bulabileceğiniz sebze ve meyveler...
MEYVELER
Şeftali
Nektarin
Kayısı
Erik
Üzüm
Kavun
Karpuz
İncir
Böğürtlen
Elma (erken hasat türleri)
Armut
Vişne
Ahududu
SEBZELER
Domates
Salatalık
Biber (tatlı ve acı çeşitleri)
Patlıcan
Kabak
Bamya
Fasulye
Taze Mısır
Kırmızı ve Yeşil Biber
Marul
Semizotu
Roka
Taze Soğan
Ispanak
Bezelye
Taze Sarımsak
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