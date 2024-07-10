Bu meyveler fazlasıyla masum: İşte şeker oranı en düşük 15 meyve...

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:41

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:41

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda meyveler önemli bir yer tutar. Ancak bazı insanlar şeker alımını sınırlamak zorunda oldukları için meyve seçimlerinde dikkatli olmalıdır. Şeker oranı düşük meyveler, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunar. Bu meyveler, dengeli bir diyetin parçası olarak tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir ve aynı zamanda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Peki, oldukça masum olan meyveler hangileridir? İşte şeker oranı en düşük 15 meyve...

ŞEKER ORANI EN DÜŞÜK 15 MEYVE

1. Greyfurt:

Şeker miktarı: Yarım meyve başına 10,6 gram

Glisemik indeks: 26

Greyfurt, insülin seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olabilir ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

2. Erik:

Şeker miktarı: Meyve başına 6,6 gram

Glisemik indeks: 39

Erik, düşük şekerli olmasının yanı sıra lif açısından da zengindir.

3. Şeftali:

Şeker miktarı: Meyve başına 12,6 gram

Glisemik indeks: 28

Şeftali, C, B2 ve A vitaminleri ile demir ve antioksidanlar açısından zengindir.

4. Armut:

Şeker miktarı: Meyve başına 8,6 gram

Glisemik indeks: 41

Armut, düşük şeker oranı ve yüksek su içeriği ile ferahlatıcı bir atıştırmalık sunar.

5. Çilek:

Şeker miktarı: Fincan başına 7 gram

Glisemik indeks: 41

Çilek, iyi kolesterolü yükseltebilir, kan basıncını düşürebilir ve günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir.

6. Avokado:

Şeker miktarı: Avokado başına 1 gram

Glisemik indeks: 40

Avokado, sağlıklı yağlar açısından zengindir ve neredeyse hiç şeker içermez.

7. Kivi:

Şeker miktarı: Kivi başına 6,7 gram

Glisemik indeks: 50

Kivi, cildi güneşin zararlarından koruyan mükemmel bir E vitamini kaynağıdır.

8. Salatalık:

Şeker miktarı: Meyve başına 5 gram

Glisemik indeks: 15

Salatalık, düşük şeker içeriği ve yüksek su oranıyla ferahlatıcı bir seçenektir.

9. Honeydew kavun:

Şeker miktarı: 100 gramda 8,12 gram

Glisemik indeks: 62

Honeydew kavunu, potasyum, C vitamini ve demir açısından zengindir.

10. Ahududu:

Şeker miktarı: Fincan başına 5,4 gram

Glisemik indeks: 32

Ahududu, fincan başına yaklaşık 5 gram şeker ile en düşük şekerli meyvelerden biridir.

11. Portakal:

Şeker miktarı: Meyve başına 13,8 gram

Glisemik indeks: 52

Portakal, bağışıklık sistemini güçlendirir ve demir emilimini artırır.

12. Böğürtlen:

Şeker miktarı: 100 gramda 4,88 gram

Glisemik indeks: 25

Böğürtlen, yüksek antioksidan içeriği ile beyin ve kalp sağlığını destekler.

13. Papaya:

Şeker miktarı: 100 gramda 7,82 gram

Glisemik indeks: 60

Papaya, düşük şeker içeriği ve besleyici değerleri ile sağlıklı bir meyve seçeneğidir.

14. Kavun:

Şeker miktarı: Fincan başına 12,6 gram

Glisemik indeks: 65

Kavun, yüzde 90 su içerir ve A vitamini açısından zengindir.

15. Limon ve misket limon:

Şeker miktarı: Limon başına 2,1 gram, Misket Limonu başına 1,1 gram

Glisemik indeks: 20

Limon ve misket limonu, C vitamini açısından zengindir ve kalp sağlığını destekler.