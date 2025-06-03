Microsoft, 300'den fazla kişiyi işten çıkarttı

Oyun şirketlerinin başlattı ve daha sonra teknoloji şirketlerine de sıçrayan işten çıkarma dalgası bu sefer de Microsoft'u vurdu. 305 çalışanıyla yollarını ayıran şirket, Washington'da toplamda 2 bin 300 kişiyi çıkarmış oldu.

MICROSOFT İŞ GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Microsoft'un bu işten çıkarma hareketi küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü kapsıyor. En son çıkarmalarla beraber 6 bin çalışan süreçten etkilenmiş oluyor. Şirketin başarısı ve en iyi konuma gelmesi için bu revizyonların yapılması gerektiğini söyledi.

Microsoft'un ana amacı ise yönetim katmanlarını sadeleştirmek ve daha hızlı kararlar alarak süreçleri optimize edebilmek olarak açıklandı.