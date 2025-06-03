Parkinson hastalığının tespitinde kullanılabilecek kalem

Bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmada özel bir kalem üretildi. Bu kalem, Parkinson hastalığının erken belirtilerini saptamak için el hareketlerini yapay zekayla analiz eden özel bir yapıya sahip. Bu sayede hastalığın düşük maliyetli teşhisinin önü açılabilir.

Uzun yıllardır teşhisi ve önleme yolları araştırılan Parkinson için Nature Chemical Engineering'te yeni bir araştırma yayınlandı.

Dünya çapında yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyen nörodejeneratif hastalık olan Parkinson'un tespiti için manyetik mürekkep içeren yapay zekalı kalem geliştirildi. Bu kalem hastalığa sahip olan ve hastalığa sahip olmayan kişilerin el yazısı örneklerini analiz ederek, hastalığın belirtilerini tespit ediyor.





Kişilerin el hareketlerini tespit etmek için bir nevi teşhis kalemi geliştirdiler. Kalem bildiğimiz şekliyle yazı yazmıyor. Bunun yerine, esnek bir manyetik uç ve mürekkep olarak mıknatısın kutuplarına çekilen bir sıvı kullanıldı. Bunu kalemin gövdesine yerleştirilmiş iletken bir bobinde elektrik akımı üreterek yapıyor.

Yapılan çalışmada, bu elektrik sinyali, Parkinson hastalığı olan hastaların yazıları ile sağlıklı kişilerin yazıları arasında doğru bir şekilde ayrım yapmak ve sinir ağını eğitmek için kullanıldı.

Çalışmanın baş yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'ta doktora adayı olan Gary Chen cihazın küçük, yüksek frekanslı hareketleri tespit edebilmesi nedeniyle el titremelerini incelemek için iyi bir seçim olduğunu söylüyor.

Cihazın 16 kişilik bir grupta Parkinson hastalığını yüzde 95 oranında doğru tespit ettiği aktarıldı.

Tanı kaleminin düşük maliyetli ve doğru şekilde Parkinson'u tespit etmesi ilerleyen dönemde tedavi göremeyen hastalara fayda sağlaması bekleniyor.