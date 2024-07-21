Microsoft, 8,5 milyon cihazın etkilendiğini duyurdu

Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:41

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:41

Microsoft'tan yapılan açıklamada, bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike'ın 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemlerini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayınladığı anımsatıldı.

Bunun bir Microsoft olayı olmasa da ekosistemini etkilediği belirtilen açıklamada, olayın başlangıcından bu yana bilgi toplamak ve çözümleri hızlandırmak için şirketin müşterileriyle, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle sürekli iletişimi sürdürdüğü aktarıldı.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ 8 BUÇUK MİLYON WINDOWS CİHAZI ETKİLEDİ

Açıklamada, yazılım güncellemelerinin ara sıra sıkıntılara neden olsa da CrowdStrike gibi önemli olayların nadir olduğuna dikkat çekilerek, "Şu anda CrowdStrike güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını, yani tüm Windows makinelerinin yüzde birinden azını etkilediğini tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yüzde küçük olsa da geniş ekonomik ve toplumsal etkilerin CrowdStrike'ın birçok kritik hizmeti yürüten kuruluşlar tarafından kullanıldığını yansıttığına işaret edilen açıklamada, bu olayın küresel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müşterilerden oluşan geniş ekosistemin birbirine bağlı doğasını ortaya koyduğu kaydedildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, dün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.