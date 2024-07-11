Microsoft çalışanlarının iPhone kullanmasını istiyor

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:52

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:52

Eski CIA ajanları, anılarını anlattıkları programlarda akıllı telefonlar sayesinde istihbarat işinin çok kolaylaştığını ve her akıllı telefonun aslında bir dinleme cihazı olduğunu anlatırlar. Microsoft şimdi adeta bu anıları doğrular şekilde, Çin'deki ofisinde çalışanların Android kullanmasını yasakladı. Şirketin resmi açıklamasına göre "gizlilik ve güvenlik" nedeniyle bu önlemin alındığı vurgulansa da sebebin "daha büyük bir sıkıntıdan" kaynaklandığı düşünülüyor.

Chip'in aktardığı karara göre, Microsoft personeli Eylül ayından itibaren Android destekli cihazlarını iPhone'larla değiştirmek zorunda. Bu karar çok net biçimde "Android telefonlarda bilgi çalınması ve casusluk yapılması riski çok yüksek" anlamına geliyor.

Ayrıca, Çin ofisinde çalışan personelin iş bilgisayarlarına ya da telefonlarına giriş yaparken kimliklerini doğrulamaları için özel iPhone uygulamaları kullanmaları da gerekecek. Microsoft'un bu konuda Microsoft Authenticator ve Identity Pass uygulamalarını kullanma zorunluluğu getireceği düşünülüyor.

MICROSOFT NEDEN BU KARARI ALDI?

Resmi açıklanan sebep olarak Microsoft'un artan sayıda saldırıya maruz kalması gösteriliyor. Bu saldırıların da Rus hacker'lar tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Microsoft'un da bu saldırılara karşı önlem almak için daha güvenli olan iOS sistemlerine geçtiği vurgulanıyor.

Ancak bu öyküde yerine oturmayan bir detay var. Rus hacker'lar bir ABD şirketi olan Microsoft'a saldıracaksa, bunu sadece Çin ofisine karşı değil, tüm dünyadaki Microsoft hedeflerine karşı da yaparlar. Dolayısıyla tüm dünyadaki Microsoft çalışanlarının Apple telefonlar kullanması istenmeliydi. Ancak sadece Çin ofisinde bu kararın alınmış olması akla Çin-ABD gerginliğini getiriyor.

ABD ile Çin arasındaki gerginlik nedeniyle muhtemelen Çin hükumetinin gayrı-resmi olarak "ABD casusu ve düşman" ilan ettiği Google'a karşı önlem almak için Çin'deki Microsoft ofisine verdiği bir ültimatom sonrasında bu kararın alınmış olabileceği de düşünülüyor.

Her ne kadar Microsoft bir ABD şirketi olsa da, Çin'deki ofisin Çinli yöneticilerin kontrolünde olduğu, Çinli kullanıcıların verilerini Çin'deki sunucularda tuttuğu ve bu verileri Çin hükumetine açtığı da biliniyor, zira Çin tüm teknoloji şirketlerine bu kuralları şart koşmuştu.

Google ise Çin'le işbirliği yapmayı kabul etmediği için ülkede istenmeyen şirket durumunda ve iş yapmakta zorlanıyor. Çin'de Google arama motoruna erişim yok, neredeyse tüm Google uygulamaları da yasaklı durumda. Karşılık olarak Çin şirketlerinin de ABD'den kovulmaması için ülke Google ofislerini kapatıp çalışanları kovmuyor ancak Google'a ülkede fazla bir yaşam alanı tanımıyor.

ABD aslında Çin'in "Google"ı kabul edilebilecek teknoloji devlerinden olan Huawei'nin ABD de çalışmasına izin vermiyor. Hatta Trump döneminde, 2018 yılında, Kanada'ya iş gezisine giden Huawei'nin üst düzey yöneticisi ve şirketin CEO'sun kızı, ABD'nin isteği ile Kanada'da tutuklanmış ve 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 3 sene Kanada'da "ABD'nin tutuklusu" olarak hapis yatmıştı. Bu arada Google da en büyük Android telefon üreticilerinden olan Huawei'yi Android programından çıkarmış ve Android telefonlar üretmesini yasaklamıştı.

Çin'de çalışanlara Android telefon kullanımı da yasaklandığına göre ne dersiniz, kavga büyüyor olabilir mi?