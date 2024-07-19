Microsoft'tan açıklama geldi: 'Küresel kesintinin temel nedeni giderildi'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:24

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:32

Microsoft, CrowdStrike Falcon Sensor yazılımına yapılan son güncellemeden kaynaklanan Windows 365 Cloud PC'lerdeki sorunun temel nedeninin düzeltildiğini doğruladı. Ancak, bazı Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri hâlâ etkilenmeye devam ediyor.

'TEMEL SORUN ÇÖZÜLDÜ'

Microsoft 365 Durum hesabı, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Temel sorun düzeltildi, ancak bazı Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerini etkilemeye devam eden artçı etkiler var. Ek rahatlama sağlamak için ek hafifletmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce, CrowdStrike'ın Başkanı ve CEO'su George Kurtz, kesintinin "bir güvenlik ihlali veya siber saldırı" olmadığını belirtti. Yaygın olarak görülen Mavi Ekran (BSOD) sorunu, dünya genelinde bankalar, hava yolları, TV medya kuruluşları, süpermarketler ve birçok sektörde operasyonları aksattı.

NE OLMUŞTU?

CrowdStrike Falcon Sensor ve Windows 365 Cloud'a yapılan son yazılım güncellemesi, sistemlerde beklenmedik sorunlara yol açarak, özellikle Microsoft 365 hizmetlerini etkilemişti. Bu kesinti, bankalar, hava yolları, TV medya kuruluşları ve süpermarketler gibi birçok sektörde önemli operasyonel aksamalar yaratmıştı.