Battlefield ve üç oyun daha satıştan kaldırılacak

EA yeni yaptığı bir açıklama ile Battlefield ve üç oyunun daha satıştan kaldırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:32
Battlefield ve üç oyun daha satıştan kaldırılacak
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Popüler ve sevilen oyunlara sahip olan Electronic Arts(EA), bazı oyunların satıştan kaldırılacağını duyurdu. Popüler oyunlar yapsa da bazen istenilen başarıya ulaşamayan ya da artık miyadı dolan oyunlar satıştan kaldırılabiliyor. 

DAHA ÖNCE DE BAŞKA OYUNLAR HAKKINDA BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

EA da tam olarak bu noktada 28 Nisan'da Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company, Battlefield: Bad Company 2 ve Mirror’s Edge oyunlarını dijital mağazalardan satışa kapatacak. 

Yukarıdaki oyunlara sahip olan kişiler 8 Aralık'a kadar çevrim içi özellikleri kullanabilecek ancak sonrasında yalnızca standart hikayeye erişebilecekler. 

EA daha önce de Army of Two: The 40th Day ve Command & Conquer: Red Alert 3 dahil olmak üzere 13 eski oyununun çevrim içi özelliklerini kullanım dışı bırakacağını duyurmuştu.


Electronic Arts EA Battlefield Battlefield 1943 Battlefield: Bad Company Battlefield: Bad Company 2

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