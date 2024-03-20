Microsoft AI kuruldu! Başına kim getirildi?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:16

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:16

Microsoft AI kuruldu. Birimin başına ise Google Deepmind'ın kurucu ortaklarından olan Suriye asıllı İngiliz Mustafa Süleyman getirildi.

Yapay zeka pazarındaki rekabet giderek artarken Microsoft da bu pazarda liderliğe oynayan firmalar arasında yer alıyor. Halihazırda OpenAI ile çalışan Microsoft, tüketicilere yönelik yapay zeka çalışmalarını yönetecek olan Microsoft AI'ı duyurdu. Bu departmanın başına ise DeepMind'ın kurucularından Mustafa Süleyman getirildi.

Webtekno'da yer alan habere göre Mustafa Süleyman, Deepmind'ın ardından Inflection AI adlı bir yapay zeka girişimi de kurmuştu ve bu girişim, Open AI'ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul ediliyordu. Süleyman ve ekibinin büyük bir kısmı, yeni yapay zeka yapılanması için Microsoft kadrosuna katıldı. Yeni yapılanmada Süleyman'ın doğrudan Satya Nadella'ya bağlı olarak çalışacağı belirtildi.

Microsoft AI ne yapacak?

Microsoft AI, aslında bir ürün ortaya çıkarmaktan çok idarî yapılanmanın bir parçası olacak. Bu yapı, firmanın tüm yapay zeka işlemlerini denetleyecek ve firmanın bu alandaki genel yol haritasını oluşturma ve yönlendirme sorumluluğu bu birimde olacak. Yani BingAI, Copilot gibi yapay zeka projeleri doğrudan Microsoft tepe yönetimi yerine Microsoft AI tarafından yönetilecek.

Yani yeni sistemde Microsoft'un yapay zeka projeleri ilk defa bir üst yapıya bağlanmış oldu. Üstelik son dönemde firmanın yaptığı hamlelere baktığımızda da Microsoft'un amacının kurum içinde yapay zeka becerilerini artırmak olduğunu görebiliyoruz. Open AI'ın Fransız rakibi Mistral AI'ı 16 milyon dolara satın alan Microsoft, bu anlamda geniş bir ekosistem oluşturuyor.

OPENAI İLE OLAN İLİŞKİLER ETKİLENMEYECEK

Microsoft ve Open AI tarafından gelen bilgilere göre, Microsoft'un gerçekleştirdiği satın almalar ve hamleler, Open AI ile olan ilişkilerini etkilemeyecek. İki firma arasındaki iş birlikleri de devam edecek. Süleyman'ın ekibi ise Copilot ve Bing yapay zekaları da dahil olmak üzere Microsoft'un kendi geliştirdiği ve geliştireceği yapay zekalardan sorumlu olacak.

Mustafa Süleyman kimdir?

Suriye asıllı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olan Mustafa Süleyman, çok genç yaşta DeepMind'ın kurucuları arasına katıldı ve şirketin uygulamalı yapay zeka departmanının da başına geçti. Google tarafından satın alınan DeepMınd bünyesinde 2019'a kadar görev yapan Süleyman daha sonra Google'da bir pozisyon için DeepMind'dan ayrıldı. Ardından da yeni girişimlere yelken açtı.

Inflection AI ne yapıyordu?

Süleyman'ın girişimlerden biri olan Inflection AI ise ilk olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka asistanları olan Pi ile faaliyetlerine başlamıştı. Yapay zeka firması daha sonra rotasını kurumsal müşterilere çevirdiğini açıklamıştı. En son yatırım toplama turunda firma 4 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Inflection'ın yatırımcıları arasında da Microsoft yer alıyordu. Şimdi oradaki ekip, Microsoft çatısı altında toplanmış olacak.

Bu anlamda Inflection AI, DeepMind'dan oldukça farklı bir amaca hizmet ediyor gibi gözükse de, her iki firma da son dönemde belirli rollerdeki kişilerin hayatını kolaylaştıracak ve gerek kamu gerek özel sektörde süreçleri hızlandıracak uygulamalara odaklanıyorlar. DeepMind da uzun yıllardır kurumsal müşterilere yapay zeka tabanlı uygulama ve hizmet çözümleri sunuyordu.