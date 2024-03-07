Microsoft mühendisi, şirketi şikayet etti

Microsoft'un Copilot Designer'ının oluşturduğu +18 görseller şirketin başını derde sokuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:19
Microsoft mühendisi, şirketi şikayet etti
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Microsoft üretken yapay zeka için çalışmalarını sürdürüyorken, yeni bir haberle gündeme geldi. Bir süre önce yeni yetenekleriyle dikkat çeken Copilot, ABD'de şikayet edildi. Microsoft'un yapay zeka mühendisi Shane Jones, Copilot Designer'ın oluşturduğu görselleri ABD Federal Ticaret Komisyonu'na şikayet etti. 

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Sebebi ise Copilot Designer'ın mühtehcen ve absürt görüntüler oluşturması.

Copilot Designer, yakın zaman içinde Windows 11 kullanan bilgisayarlara gelecek. Bunun da ötesinde yapay zeka aracının sunulmadan önce daha fazla incelenmesi gerektiğini düşünen yapay zeka mühendisi Shane Jones, kırmızı takım testlerini gerçekleştirdiği sırada bazı görsellerle karşılaştı.

Örneğin, kürtaj hakkı konusundaki görsellerde çıkan iblisler ve canavarlara ek olarak, farklı girdiler sunulduğunda silah kullanan çocuklar, kadınlar ve cinsellik gibi görseller oluşturmaya başladı. Bu da aracın aslında hazır olmadığını göstermeye yetti.

Bu sebeple mühendis Microsoft Copilot için yaş sınırı talebinde bulundu.

Mühendis, daha önce aralık ayında keşfettiği bu durumu öncelikle Microsoft'a bildirdi. Oradan olumlu cevap alamayan Jones, bu sefer soluğu sosyal medyada aradı ancak konu hakkında resmi adımlar atılması adına Jones en son ABD'li senatörlere ulaşmayı başardı. Federal Ticaret Komisyonu'na mektup yazan mühendis, böylece şikayetini iletmiş oldu. 

Mühendis burada Microsoft Copilot Designer için Google ve Android tarafında yaş kısıtlamasının gelmesinin gerektiğini bildirdi. 


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