Microsoft eski heyecanını kaybettiği platformu kapatıyor
Microsoft küçülmeye gideceğini duyurmuştu. Bu kapsamda yeni bir platformu daha kapatıyor.
Microsoft kısa bir süre önce küçülmeye gideceğini, 10 bine yakın çalışanının da bu kapsamda işine son vereceğini duyurmuştu. Şimdi ise Metaverse şirketi AltspaceVR'ı kapatacağını duyurdu. Hatırlayacağınız üzere 2017 yılında Microsoft tarafından satın alınan AltspaceVR, batmaktan kurtarılmıştı.
10 MART 2023'TE TAMAMEN FİŞİNİ ÇEKİYOR
Teknoloji şirketlerinin inanılmaz büyümesinin ardından pek çok şirket tekrar küçülme politikasına dönmeye başladı. Bunlardan biri de Microsoft oldu. Yıllar önce aldığı şirketin faaliyetlerini durdurmaya hazırlanan Microsoft, Mesh'e odaklanmak istiyor.
Mesh, Microsoft tarafından geliştirilen iş birliği ve iletişim platformu olarak tanımlanıyor.
VR kulaklıklar, AR teknolojisi ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak akıllı telefonlar arasındaki birleşmeyi sağlayacak Mesh, aynı zamanda Microsoft Teams ile de entegre bir şekilde çalışabilecek.
VR tarafına odaklanacaklarını ancak bunu Mesh üzerinden yapacaklarını yaptıkları açıklama ile duyuran Microsoft, tüketici deneyimini geliştirmeye odaklanacak.
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