Fransa'da Microsoft'a 60 milyon Euro para cezası

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:54

Ulusal Teknoloji ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Microsoft'un arama motoru Bing'in, kullanıcıların çerezleri reddetmelerine 'kolayca' olanak tanıyacak bir sistem kurmadığını söyledi.

Fransız düzenleyici kurum, yaptığı incelemeler sonucunda "kullanıcıların bu siteyi ziyaret ettiklerinde terminallerine rızaları olmaksızın çerezler yerleştirildiğini ve bu çerezlerin diğerlerinin yanı sıra reklam amacıyla kullanıldığını" tespit ettiğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre Kurum, "(Bing) çerezlerin yerleştirilmesini reddetmeyi 'hızlı bir şekilde' sağlayan bir düğme olmadığını gözlemledi" ifadesinde bulundu.

CNIL, para cezasının, şirketin çerezler (internette gezinmeyi takip eden küçük veri dosyaları) aracılığıyla toplanan verilerden elde edilen reklam karları nedeniyle haklı olduğunu vurguladı.

CNIL, Bing'in kullanıcılara tüm çerezleri hemen kabul etmesi için bir düğme sunduğunu, ancak bunları reddetmek için iki tıklama gerektiğini belirtti.

Ceza, şirketin Avrupa'daki merkezi Microsoft İrlanda'ya verilirken, bu sorunun düzeltilmesi için üç ay süre tanındı. Şirketin sorunu düzeltmemesi halinde gecikme bedeli olarak her gün 60 bin Euro ceza daha kesilecek.

Microsoft yaptığı açıklamada "bu soruşturma başlamadan önce bile çerez uygulamalarımızda önemli değişiklikler yaptıklarını, CNIL'in reklam dolandırıcılığı konusundaki tutumundan tüm saygımızla endişe duyuyoruz" dedi.

Microsoft, Fransız gözlemcinin "tutumunun Fransız bireylere ve işletmelere zarar vereceğine" inandığını da sözlerine ekledi.