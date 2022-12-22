Fransa'da Microsoft'a 60 milyon Euro para cezası
Fransa'da, ABD'li teknoloji devi Microsoft'a kullanıcılara reklam çerezleri dayattığı için 60 milyon Euro (64 milyon dolar) para cezası verildi.
Ulusal Teknoloji ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Microsoft'un arama motoru Bing'in, kullanıcıların çerezleri reddetmelerine 'kolayca' olanak tanıyacak bir sistem kurmadığını söyledi.
Fransız düzenleyici kurum, yaptığı incelemeler sonucunda "kullanıcıların bu siteyi ziyaret ettiklerinde terminallerine rızaları olmaksızın çerezler yerleştirildiğini ve bu çerezlerin diğerlerinin yanı sıra reklam amacıyla kullanıldığını" tespit ettiğini açıkladı.
AFP'nin haberine göre Kurum, "(Bing) çerezlerin yerleştirilmesini reddetmeyi 'hızlı bir şekilde' sağlayan bir düğme olmadığını gözlemledi" ifadesinde bulundu.
CNIL, para cezasının, şirketin çerezler (internette gezinmeyi takip eden küçük veri dosyaları) aracılığıyla toplanan verilerden elde edilen reklam karları nedeniyle haklı olduğunu vurguladı.
CNIL, Bing'in kullanıcılara tüm çerezleri hemen kabul etmesi için bir düğme sunduğunu, ancak bunları reddetmek için iki tıklama gerektiğini belirtti.
Ceza, şirketin Avrupa'daki merkezi Microsoft İrlanda'ya verilirken, bu sorunun düzeltilmesi için üç ay süre tanındı. Şirketin sorunu düzeltmemesi halinde gecikme bedeli olarak her gün 60 bin Euro ceza daha kesilecek.
Microsoft yaptığı açıklamada "bu soruşturma başlamadan önce bile çerez uygulamalarımızda önemli değişiklikler yaptıklarını, CNIL'in reklam dolandırıcılığı konusundaki tutumundan tüm saygımızla endişe duyuyoruz" dedi.
Microsoft, Fransız gözlemcinin "tutumunun Fransız bireylere ve işletmelere zarar vereceğine" inandığını da sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Nusret'e ABD'den yasak
- Erdoğan'ın 'Oğluna sahip çık' sözlerine sert yanıt!
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker