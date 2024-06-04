Microsoft işten çıkarmaların ardından hacklendi
Microsoft, Azure ve Karma Gerçeklik departmanlarından yaklaşık 1.000 ila 1.500 çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun ardından X hesabı hacklendi.
Microsoft diğer teknoloji şirketleri gibi bazı departmanlarında çalışanlarının sayısını azaltıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan en az 1.000 çalışanın işten çıkartılması haberlerinin ardından şirketin resmi X hesabı hacklendi.
MICROSOFT'UN X HESABI HACKLENDİ
Hindistan'daki resmi X hesabının hacklendiğini duyuran The Verge'ten Tom Warren, yaptığı paylaşımda kripto dolandırıcılığının söz konusu olduğunu belirtti.
Microsoft’s India account has been hijacked to post crypto spam pic.twitter.com/NZKCeiSeib— Tom Warren (@tomwarren) June 4, 2024
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