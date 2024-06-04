Microsoft işten çıkarmaların ardından hacklendi

Microsoft, Azure ve Karma Gerçeklik departmanlarından yaklaşık 1.000 ila 1.500 çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu. Bunun ardından X hesabı hacklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:21
Microsoft işten çıkarmaların ardından hacklendi
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Microsoft diğer teknoloji şirketleri gibi bazı departmanlarında çalışanlarının sayısını azaltıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan en az 1.000 çalışanın işten çıkartılması haberlerinin ardından şirketin resmi X hesabı hacklendi. 

MICROSOFT'UN X HESABI HACKLENDİ

Hindistan'daki resmi X hesabının hacklendiğini duyuran The Verge'ten Tom Warren, yaptığı paylaşımda kripto dolandırıcılığının söz konusu olduğunu belirtti.

 


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