Microsoft işten çıkarmaların ardından hacklendi

Microsoft diğer teknoloji şirketleri gibi bazı departmanlarında çalışanlarının sayısını azaltıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan en az 1.000 çalışanın işten çıkartılması haberlerinin ardından şirketin resmi X hesabı hacklendi.

Hindistan'daki resmi X hesabının hacklendiğini duyuran The Verge'ten Tom Warren, yaptığı paylaşımda kripto dolandırıcılığının söz konusu olduğunu belirtti.

Microsoft’s India account has been hijacked to post crypto spam pic.twitter.com/NZKCeiSeib