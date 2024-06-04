Microsoft işten çıkarmaların ardından hacklendi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:21

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:21

Microsoft diğer teknoloji şirketleri gibi bazı departmanlarında çalışanlarının sayısını azaltıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan en az 1.000 çalışanın işten çıkartılması haberlerinin ardından şirketin resmi X hesabı hacklendi.

MICROSOFT'UN X HESABI HACKLENDİ

Hindistan'daki resmi X hesabının hacklendiğini duyuran The Verge'ten Tom Warren, yaptığı paylaşımda kripto dolandırıcılığının söz konusu olduğunu belirtti.