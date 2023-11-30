Microsoft, OpenAI’ın yönetim kuruluna resmen girdi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:31

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:31

OpenAI bir süredir yönetim tarafında sorunlarla gündeme geliyordu. En son şirketin kurucusu ve yönetim kurulunda yer alan CEO Sam Altman görevden alınmıştı. Yaşanan birkaç günlük süre içinde Altman'ın Microsoft'a dahil olduğuna yönelik haberleri görmüş, daha sonra çalışanların CEO dönmezse istifa edeceğini okumuştuk. Yaşanan gelişmelerin ardından kısa bir süre önce Sam Altman, CEO'luk koltuğuna geri getirildi. Ancak Microsoft'un artık dahil olduğu süreçte söylenene göre OpenAI'nin en büyük yatırımcısı da olan şirket yönetim kuruluna da girdi.

MICROSOFT'UN OY HAKKI BULUNMUYOR AMA YİNE DE KURULDA GÖRÜNÜR OLACAK

Microsoft'un sürece dahil olduğunu aktaran The Verge, şirketin oy hakkı olmayan bir gözlemci olarak kurulda yer alacağnı belirtiyor. OpenAI'nin Microsoft'u "oy hakkı olmayan gözlemci" olarak kurula dahil etmesi, teknoloji devinin şirketin iç işleyişine ilişkin daha fazla görünürlüğe sahip olacağı ancak büyük kararlarda resmi bir oy hakkına sahip olmayacağı anlamına geliyor.

Şu anda Microsoft yerine temsilci koltuğunda kimin oturacağı bilinmiyor.