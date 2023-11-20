ChatGPT'nin kovulan CEO'su Sam Altman Microsoft'a geçti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:29

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:29

ChatGPT'nin sahibi OpenAI şirketinde son bir haftadır işler iyi gitmiyor. Şirketin CEO'su Sam Altman'ın kovulduğu haberi ortaya çıkmıştı. Altman'ın kovulmasının ardından şirketin bir önceki CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Greg Brockman ve bazı çalışanlarda istifa etmişti. Bu olayın ardından şirketin tekrardan Altman'ı CEO yapmak için çabaladığı iddia edilmişti. Şimdi ise Microsoft olaya dahil oldu. OpenAI tarafından kovulan Altman ve Greg Brockman'ı yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmeleri için işe aldı.

Altman'ın OpenAI'den ayrılma sebepleri, yönetim kurulunun liderlik yeteneğine güvenmemesi olarak belirtilmişti.

Satya Nadella, bu yeni atamalarla ilgili X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Sam Altman ve Greg Brockman'ın, meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Onlara başarıları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızla harekete geçmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

OpenAI yönetim kurulu, Altman'ın geri dönme durumunun ortadan kalkması nedeniyle eski Twitch CEO'su Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı.