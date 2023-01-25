Microsoft servislerinde 'erişim' sorunu

Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında, Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business gibi birçok servis yer alıyor

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Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:49
Microsoft servislerinde 'erişim' sorunu
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Dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden Microsoft'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği belirtildi.

Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor.

Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


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