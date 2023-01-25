Microsoft servislerinde 'erişim' sorunu
Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında, Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business gibi birçok servis yer alıyor
Dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden Microsoft'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği belirtildi.
Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor.
Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini bildirdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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