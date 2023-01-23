Google, Microsoft, Spotify... Şimdi de Ford! İşten çıkarmalar yapılacak!
Büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere uluslararası şirketlerden art arda gelen 'işten çıkarma ve yeni alımlara ara verme' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son karar ABD'li otomobil üreticisi Ford'dan geldi.
Teknoloji firmaları başta olmak üzere uluslararası şirketler, art arda işten çıkarma yapmaya başladı. Google ve Microsoft gibi dev şirketlerin ardından bugün İsveç merkezli müzik veri akış ve podcast servisi Spotify'ın işten çıkarmalar yapacağı bildirilmişti.
İşten çıkarma kervanına ABD'li otomobil üreticisi Ford da katıldı. Alman dpa haber ajansının aktardığı habere göre ABD'li otomobil üreticisi Ford F.N, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında 3 bin 200 kadar çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
Ajans, söz konusu haberini şirketin işçi konseyine dayandırdı.
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