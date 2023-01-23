Google, Microsoft, Spotify... Şimdi de Ford! İşten çıkarmalar yapılacak!

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:49

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 18:00

Teknoloji firmaları başta olmak üzere uluslararası şirketler, art arda işten çıkarma yapmaya başladı. Google ve Microsoft gibi dev şirketlerin ardından bugün İsveç merkezli müzik veri akış ve podcast servisi Spotify'ın işten çıkarmalar yapacağı bildirilmişti.

İşten çıkarma kervanına ABD'li otomobil üreticisi Ford da katıldı. Alman dpa haber ajansının aktardığı habere göre ABD'li otomobil üreticisi Ford F.N, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında 3 bin 200 kadar çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Ajans, söz konusu haberini şirketin işçi konseyine dayandırdı.