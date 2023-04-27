Microsoft ve Sony rekabeti sona erdi: Sony davayı kazandı
Dünyanın en büyük teknoloji devleri olan Microsoft ve Sony arasındaki tekel davası Birleşik Krallık'ta sonuçlandı.
Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Microsoft, oyun yapımcısı Activision Blizzard'ı satın almak için başvuru yapmıştı. Sony ise bu satın alıma karşı çıkılmıştı. Çünkü Sony, Microsoft'un bu satın alımla birlikte tekele dönüşeceğini iddia etmişti.
Birçok ülkede Microsoft'un, Activision Blizzard satın alma davası rekabet kurumları tarafından incelemeye alınmıştı. Bu ülkelerden birisi olan Birleşik Krallık'ta dava sonuçlandı. Microsoft'un, Activision Blizzard'ı satın almasının önüne geçildi.
Aylarca süren soruşturma sonucunda Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA) tarafından 69 milyar dolarlık anlaşma engellendi.
CMA KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
CMA konu ile ilgili "Hızla büyüyen bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği ve önümüzdeki yıllarda Birleşik Krallık'taki oyuncular için daha az yenilik ve daha az seçeneğe yol açacağını" düşündüğüne dair açıklama yaptı.
Microsoft ise karara itiraz edeceğini belirtti.
Avrupa Birliği tarafında soruşturma halen devam ediyor. Avrupa Birliği 22 Mayıs tarihinde konu ile ilgili bir karar vereceğini açıkladı.
Microsoft'un satın alım anlaşması Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Sırbistan, Japonya ve Güney Afrika ülkelerinde onaylandı.
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