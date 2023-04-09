Sony'den oyuna göre ısınıp soğuyabilen PlayStation kontrolcüsü

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 09:00

Sony gelecekteki PlayStation oyun kumandalarının dokunsal geri bildirimini geliştirecek yeni bir teknolojinin patentini aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) veri tabanında keşfedilen patent, oyunun senaryosuna bağlı olarak sıcaklık değiştirebilen bir kontrolcüyü tarif ediyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre oyun çölde geçiyorsa veya elinize sıcak birşey aldığınızda kontrolcü ısınacak. Ya da tam tersi karakter soğuk bir suya girdiğinde veya kış koşullarında ilerlediğinde soğuyacak. Kullanıcıların kendini oyuna daha iyi kaptırmasını sağlayacak buluş Sony konsollarındaki oyunların gerçekçilik seviyesini artıracak.

NASIL MÜMKÜN OLACAK?

Patent açıklamasına göre Sony mühendisleri bunu mümkün kılabilmek için kumandanın tutma yerlerindeki plastiği, sıcaklığı hızla değiştirebilen jel benzeri bir malzeme ile değiştirdi. Fakat böyle bir özelliğin cihazın pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor. Ayrıca kontrolcünün ısınması oyuncunun ellerinin terlemesine neden olabilir.

Sony'nin patentlediği bu teknolojiyle ilgili planları henüz bilinmiyor. Fakat şirket bu projeyi hayata geçirmek için ihtiyaç duyabileceği tüm kaynaklara sahip. Sonuç olarak söz konusu teknoloji birkaç yıl içinde oyun kumandalarında görülebileceği gibi, kağıt üzerinde ilginç bir fikir olarak da kalabilir. Bekleyip göreceğiz.