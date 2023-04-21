Microsoft, Athena kod adıyla kendi çipini geliştiriyor

Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:15

Güncelleme: 21.04.2023 - 07:15

Microsoft, sohbet robotu Bing Chat ve Office uygulamaları temalı Microsoft 365 Copilot gibi örneklerin yanı sıra yapay zeka (AI) tabanlı hizmetleri en büyük önceliği haline getiriyor. Ve bununla bağlantılı bir gelişme olarak, Microsoft'un yapay zeka programları için özel olarak tasarlanan kendi donanım çipini geliştirdiği ve dört yıldır bunun üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

2024 YILINDA KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Chip'te yer verilen ve The Information’ın isimsiz iki kaynağı temel alarak bildirdiği habere göre Microsoft, şirket içinde Athena kod adını kullanıyor ve 2019'dan beri özel olarak atanmış 300 çalışanıyla çip üzerinde çalışıyor. Haber, çipin şu anda bazı Microsoft çalışanları ve Microsoft'un Bing Chat'i geliştirmeye yardımcı olmak için kullandığı ChatGPT'yi oluşturan OpenAI'den bazı çalışanlarla test edildiğini de ekliyor.

Şu anda Microsoft, AI hizmetleri için NVIDIA tarafından üretilen çipleri kullanıyor. Ancak, kendi şirket içi işlemcisini geliştirerek hem kendi ihtiyaçları için daha iyi çalışacak, hem de daha az maliyetli olacak bir çipe ulaşmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda 2024 yılında Athena’nın ete kemiğe bürünmesi planlanıyor.

Sunucular ve diğer bulut tabanlı sistemler için şirket içinde özel çipler oluşturmak, teknoloji sektöründe yeni bir şey değil. Örneğin Amazon, Google ve Facebook da veri merkezlerinde kullanılmak üzere kendi sunucu işlemcilerini tasarladılar. Microsoft'un yapay zeka tabanlı merkezleri için kendi çiplerinin yanı sıra NVIDIA çiplerini kullanmaya devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.