2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Microsoft Store'daki en iyi Windows uygulamaları açıklandı

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows'ta bulunan mağazada yer alan en iyi programlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00
Microsoft Store'daki en iyi Windows uygulamaları açıklandı
Abone Ol google-news

Windows'un en iyi uygulamaları Microsoft tarafından açıklandı. Sadece Windows Store'da yer alan programların dahil olduğu değerlendirme 10 kategoride yapıldı. Bu kategorilerden 5 tanesi topluluk tarafından verilen oylar ile seçildi. Diğer 5'ine ise editörler tarafından karar verildi. 

Topluluk tarafından karar verilen en iyi uygulamalar ise şöyle:

Yardımcı Programlar ve Araçlar: Torrex

Verimlilik: Mozilla Firefox

Ses/Görüntü: VLC

Yaratıcılık: Sketchable

Kişiselleştirme: Lively Wallpaper

Editörler tarafından karar verilen uygulamalar ise şöyle:

Yaratıcılık: Descript

Eğlence: Amazon Prime Video

Verimlilik: Concepts

Windows ile En İyi Entegrasyon: WhatsApp

Özel Takdir: Ava Accessibility


windows Windows Store Microsoft Store en iyi uygulamalar

İlgili Haberler

Microsoft'dan Çin destekli bir siber aktörün ABD siber altyapılarını hedef aldığı uyarısı

Microsoft'dan Çin destekli bir siber aktörün ABD siber altyapılarını hedef aldığı uyarısı
Microsoft çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak

Microsoft çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak
Microsoft, İspanyol bulut oyun platformuyla anlaşma imzaladı

Microsoft, İspanyol bulut oyun platformuyla anlaşma imzaladı

En Çok Okunan Haberler