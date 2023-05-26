Microsoft Store'daki en iyi Windows uygulamaları açıklandı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 07:00

Windows'un en iyi uygulamaları Microsoft tarafından açıklandı. Sadece Windows Store'da yer alan programların dahil olduğu değerlendirme 10 kategoride yapıldı. Bu kategorilerden 5 tanesi topluluk tarafından verilen oylar ile seçildi. Diğer 5'ine ise editörler tarafından karar verildi.

Topluluk tarafından karar verilen en iyi uygulamalar ise şöyle:

Yardımcı Programlar ve Araçlar: Torrex

Verimlilik: Mozilla Firefox

Ses/Görüntü: VLC

Yaratıcılık: Sketchable

Kişiselleştirme: Lively Wallpaper

Editörler tarafından karar verilen uygulamalar ise şöyle:

Yaratıcılık: Descript

Eğlence: Amazon Prime Video

Verimlilik: Concepts

Windows ile En İyi Entegrasyon: WhatsApp

Özel Takdir: Ava Accessibility