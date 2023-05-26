Microsoft Store'daki en iyi Windows uygulamaları açıklandı
Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows'ta bulunan mağazada yer alan en iyi programlar açıklandı.
Windows'un en iyi uygulamaları Microsoft tarafından açıklandı. Sadece Windows Store'da yer alan programların dahil olduğu değerlendirme 10 kategoride yapıldı. Bu kategorilerden 5 tanesi topluluk tarafından verilen oylar ile seçildi. Diğer 5'ine ise editörler tarafından karar verildi.
Topluluk tarafından karar verilen en iyi uygulamalar ise şöyle:
Yardımcı Programlar ve Araçlar: Torrex
Verimlilik: Mozilla Firefox
Ses/Görüntü: VLC
Yaratıcılık: Sketchable
Kişiselleştirme: Lively Wallpaper
Editörler tarafından karar verilen uygulamalar ise şöyle:
Yaratıcılık: Descript
Eğlence: Amazon Prime Video
Verimlilik: Concepts
Windows ile En İyi Entegrasyon: WhatsApp
Özel Takdir: Ava Accessibility
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