Microsoft, İspanyol bulut oyun platformuyla anlaşma imzaladı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:30

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:39

Microsoft Başkanı Brad Smith, söz konusu anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Smith tarafından paylaşılan açıklamada, Microsoft ve Avrupalı bulut oyun platformu Nware'in, satın alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Activision Blizzard oyunlarının yanı sıra Xbox tarafından geliştirilen PC oyunlarını platformda yayınlamak için 10 yıllık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

AMAÇ: DAHA POPÜLER OYUNLARIN KULLANILABİLİR OLMASINI SAĞLAMAK

Açıklamada, "Oyun alanında gelişmekte olan bulut segmenti için henüz erken olsa da diğer yakın tarihli taahhütlerimizle birleşen bu yeni ortaklık, bugün olduğundan daha fazla bulut oyun akış hizmetinde daha popüler oyunların kullanılabilir olmasını sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu anlaşmanın İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA), Microsoft'un bilgisayar oyun şirketi Activision Blizzard'ı satın alma işlemini engellemesinden birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekti.

CMA, 26 Nisan'da, Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmayı bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeler nedeniyle engelleme kararı almıştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, CMA'nın nihai kararının Microsoft'un söz konusu endişeleri giderecek yeterli çözümleri sunamamasının ardından alındığı aktarılmıştı.

Microsoft Başkanı Brad Smith ise şirketin oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasının İngiltere tarafından engellenmesinin güven sarsıcı bir karar olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) iş yapmak için daha cazip bir yer olduğunu söylemişti.

Microsoft, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı. CMA, Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.

ABD'li oyun şirketi Activision, Call of Duty, Candy Crush ve World of Warcraft gibi dünyaca ünlü oyunların geliştiricisi ve distribütörlüğünü gerçekleştiriyor.