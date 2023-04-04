Microsoft Teams kullanıcılarını sevindirecek özellik

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:18

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:21

Microsoft, Teams için yeni bir yeşil ekran özelliği ekliyor. Görüntülü görüşmelerde arka planı daha gerçekçi göstermeyi sağlayacak bu yeni özellik, sanal arka plan deneyimini de artıracak.

YENİ ÖZELLİK KULLANICIYI FONDAN DÜZGÜN ŞEKİLDE AYIRACAK

Yeni özellik blog gönderisi ile duyuruldu. Microsoft Teams'te bu özelliği kullanmak içinse bazı nüanslar var. Arka plandaki duvarın ya da duvar kağıdının lekesiz ve üstünde poster ya da çerçeve gibi bir şeyler olmadan düz olarak tercih edilmesi gerekiyor.

Kullanıcıların yeşil ekran efektini etkinleştirmek için arka plan efektini uygulaması ve efektin de daha iyi kalitede olması için arka plan rengini dikkatli seçmesi gerekiyor.

Öte yandan eğer halihazırda yeşil bir perdeniz varsa efekt çok daha iyi çalışıyor. Ancak elbette bu şart değil.

Özellik Windows cihazlarda ve macOS tarafında Intel işlemcili versiyonlarda kullanılabiliyor. Yani M1 ya da M2 işlemcili bir Mac kullanıyorsanız bu özelliği şu anda kullanamazsınız.

Şu anda birlikte modunu desteklemeyen yeşil ekran özelliği, herkese açılmış durumda. Etkinleştirmek içinse Teams toplantınızda arka plan efekti uygulamanız gerekiyor. Arkanızdaki duvarın rengini veya özel bir yeşil ekranınız varsa yeşili seçebilirsiniz.