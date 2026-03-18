Microsoft, Xbox konsolları için yeni özellikler duyurdu

18.03.2026 20:17:00
Xbox Series X ve Series S konsolları için yeni özellikler duyuruldu.

Microsoft'un Xbox konsolları için yeni duyurduğu özellikler arasında tasarımsal değişiklikler ve yeni eklenen bazı düzenlemeler var. Ana ekrana eklenen grup sayısı artık 10'a çıkmış durumda ve kişiler kendi renklerini ayarlayabilecekler.

Bunun yanı sıra Quick Resume adı verilen özellik ile artık oyunda kalınan yerden tekrar başlanabiliyor. Bu özelliğin istenildiğinde kapatılabileceği bir opsiyonun da sunulacağı belirtildi.

Kullanıcılar profillerini açtıklarında en son kazandıkları beş rozeti görecekler.

Özelliklerin ilk olarak Insider kullanıcılarının test ettiğini ancak ilerleyen dönemde herkese açılcağı aktarıldı.

