Microsoft, yapay zeka süreçlerini otomatikleştirmek için satın alım yaptı

Microsoft, yeni yaptığı açıklama ile Osmos'u satın aldığını belirtti. Şirket, otonom veri mühendisliği hizmeti sunarak verileri hazırlama süreçlerini otomatik hale getirmek istiyor. Burada aynı zamanda yapay zekadan da destek alarak süreci hızlandırmak istiyor.

Yapay zeka destekli ve agentic AI yaklaşımını benimseyen Osmos, bir veri mühendisliği platformu olarak işliyor.

Microsoft'un bu hamlesiyle Fabric'e doğrudan entegre olacak platform, veri süreçlerini otomatik hale getirmeyi sağlayacak.

Osmos temelde, veriyi analiz ederek yapay zekaya hazır hale getiriyor. Platform ile veri temizlemeden, dönüştürmeye ve veri akışı oluşturma gibi süreçleri otomatikleştirmek mümkün oluyor.