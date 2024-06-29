Microsoft'un iptal ettiği telefon piyasaya çıksaydı nasıl olurdu?

Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:44

Güncelleme: 29.06.2024 - 12:44

Akıllı telefonlara çok da odaklanmayan Microsoft, katlanabilir yapıdaki Surface Duo'ları tanıtmıştı. Telefon serisi ABD ve Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde iyi satsa da Microsoft'un Android tabanlı telefon piyasaya sürme çabalarının karşılığı iyi olmamıştı.

Microsoft ilk Surface Duo'yu 2019'da piyasaya sürdü. Surface Duo 2 ise 2021 yılında karşımıza çıktı, serinin üçüncü telefonunun geliştirilmesi ise geçtiğimiz dönemde iptal edildi.

Katlanabilir yapıdaki telefonların yükselişi döneminde piyasaya sürülen Surfece Duo serisi, artık resmi olarak bile desteklenmiyor. Ancak iptal edilen Surface Duo 3'ün nasıl görüneceği patent görsellerinden ortaya çıktı. Buna göre telefon, önceki modellerde olduğu gibi ortadan ikiye katlanabilen bir menteşe yapısına sahip olsa da 'destek ayağı' eklenecekmiş.

Telefonun ekranı açıldığında arka paneli destekleyecek ayak yapısı bulunuyor. Buna ek olarak ortaya çıkan patent görselinde telefonda üçlü kamera kurulumunun olacağı görülüyor.

Microsoft'un ilerleyen yıllarda tekrar bu alana girmesi bekleniyor ancak şu birkaç yıl içinde bunun olması beklenmiyor.