Microsoft, bazı siber saldırıların ChatGPT kullanılarak tasarlandığını tespit etti
Microsoft, siber saldırılarını planlamak için üretken yapay zeka kullandığını tespit ettiği Kuzey Kore, Çin, Rusya ve İran menşeili casusluk gruplarının yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye erişimini engellediğini açıkladı.
Microsoft'un internet sitesinde, şirketin iş ortağı OpenAI ile birlikte geliştirdiği ChatGPT'yi kullanan farklı uluslardan yapılan siber saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Çin'le ilişkilendirilen siber casusluk gruplarından "Sodium" ve "Chromium"un büyük dil modellerinin teknik operasyonlarını güçlendirme, Asya jeopolitiği, ABD içişleri ve diğer hassas konularda bilgi toplamak için yapay zekayı kullandığı bildirildi.
BELİRLENEN ÜLKELERDEKİ SİBER SALDIRILAR ERİŞİM ENGELİNİ ZORUNLU KILDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde çalıştığı belirtilen "Curium"un, yazılım hatalarını düzeltme, oltalama e-posta üretimi ve siber saldırılarda fark edilmemek için ChatGPT üzerinden ipuçları aradığı aktarıldı.
Ayrıca, Rusya'ya ait "Strontium" siber casusluk grubunun uydu ve radar teknolojilerine yönelik bilgi topladığı belirtilen açıklamada Kuzey Kore siber casusluk grubu "Thallium"un da oltalama kampanyalarında kullanılacak içeriğin üretimi ve Kuzey Kore üzerine çalışan düşünce kuruluşlarını araştırmada yapay zeka hizmetini kullandığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu siber casusluk gruplarının ChatGPT'ye erişiminin engellendiği bildirildi.
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