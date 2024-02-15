Microsoft, bazı siber saldırıların ChatGPT kullanılarak tasarlandığını tespit etti

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:06

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:11

Microsoft'un internet sitesinde, şirketin iş ortağı OpenAI ile birlikte geliştirdiği ChatGPT'yi kullanan farklı uluslardan yapılan siber saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Çin'le ilişkilendirilen siber casusluk gruplarından "Sodium" ve "Chromium"un büyük dil modellerinin teknik operasyonlarını güçlendirme, Asya jeopolitiği, ABD içişleri ve diğer hassas konularda bilgi toplamak için yapay zekayı kullandığı bildirildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde çalıştığı belirtilen "Curium"un, yazılım hatalarını düzeltme, oltalama e-posta üretimi ve siber saldırılarda fark edilmemek için ChatGPT üzerinden ipuçları aradığı aktarıldı.

Ayrıca, Rusya'ya ait "Strontium" siber casusluk grubunun uydu ve radar teknolojilerine yönelik bilgi topladığı belirtilen açıklamada Kuzey Kore siber casusluk grubu "Thallium"un da oltalama kampanyalarında kullanılacak içeriğin üretimi ve Kuzey Kore üzerine çalışan düşünce kuruluşlarını araştırmada yapay zeka hizmetini kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu siber casusluk gruplarının ChatGPT'ye erişiminin engellendiği bildirildi.