Microsoft'un bilgisayar hızlandırma aracı bilgisayarı yavaşlatabilir

Bilgisayarınızı hızlandırması gereken PC Manager, bunun için kritik olan bazı dosyaları silebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:47
Microsoft'un bilgisayar hızlandırma aracı bilgisayarı yavaşlatabilir
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Geçtiğimiz gün Microsoft, kendi uygulama mağazasında, Windows 11 kullanıcıları için PC Manager programını çıkardı. Bilgisayar optimizasyonu için geçmişte farklı programlar kullanan kişiler de yerleşik olarak kullanabilecekleri bu yeni alternatife şans veriyor. Ortaya çıkan bir problem, amacın tam aksine bilgisayarınızın yavaşlamasına sebep oluyor. Neowin haberine göre Microsoft PC Manager’da yer alan derin temizleme (deep clean) seçeneği, bilgisayarın tutarlılığı için kritik değer taşıyan dosyaları silebiliyor.

PREFETCH KLASÖRÜNDEKİ TÜM DOSYALARI SİLİNİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre programlarınızın daha hızlı açılmasını ve adreslere daha kolay ulaşmanızı sağlayan bu klasördeki dosyaların aslında çok sayıda birikmeden temizlenmesi tavsiye ediliyor. Fakat içindeki dosyaların silinmesi, söz konusu programlarınızın açılışında veya bilgisayarınızın genel kullanımında daha çok RAM kullanımına sebep olduğundan bunun sık sık yapılması önerilmiyor.

Bilgisayarınızı kullandıkça bu dosyalar, bir sonraki kullanımınızı daha hızlı kılmak için Prefetch klasöründe tekrardan ortaya çıkacak. Fakat dosyaları sildiğinizde, zaman içinde kaybolan bellek kullanımı artışı ve yavaşlama da gözünüze çarpacaktır. PC Manager’ın bunu gözü kapalı yapması da bu noktada problem kabul ediliyor.

Bu dosyaları silmek her ne kadar depolama alanı açılmasını sağlasa da genel bilgisayar deneyimini kötü yönde etkileyecektir; en azından bu gibi konulara karışmayan gündelik kullanıcı için bunu söyleyebiliriz. a da alttaki içeriğimizden göz atabilirsiniz.


PC Manager haberleri

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