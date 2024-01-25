Microsoft'un piyasa değeri 3 trilyon doları geçti

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı.

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Yayınlanma: 25.01.2024 - 00:00
Microsoft'un piyasa değeri 3 trilyon doları geçti
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Bir yılda hisseleri yüzde 68'in üzerinde değer kazanan Microsoft'un hisse değeri, bugün yüzde 1'in üzerinde artarak 404,78 dolara kadar yükseldi. Böylece Microsoft'un piyasa değeri gün içinde 3,01 trilyon doları gördü.

Söz konusu piyasa değeriyle Microsoft, 3,03 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ MICROSOFT OLDU

Microsoft'un hisselerinde çarşamba günü yaşanan yükseliş, dijital yayın platformu Netflix'in dün finansal sonuçlarını açıklamasının ardından teknoloji hisselerinde yaşanan ralliyle geldi. Teknoloji hisselerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq endeksi bugün yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

İlk kez 1 milyar dolarlık piyasa değerine 1986'da ulaşan Microsoft, bu ayın başında kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bırakmıştı. Microsoft'un son dönemde yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşmasıyla hisselerindeki yükseliş dikkati çekmişti. Şirketin hisseleri, yatırımcıların Microsoft'un yapay zeka yatırımlarına olumlu yaklaşmasıyla yıl başından bu yana yüzde 7'den fazla yükselmişti.

Analistler, Microsoft'un üretken yapay zekayla ilgili konumunun daha da güçlendiğini, şirketin 30 Ocak'ta açıklanacak bilançosunun yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.


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