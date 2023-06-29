Microsoft'un CEO'su açıklama yaptı: 'Özel oyunlardan kurtulmak istiyorum'

Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:48

Güncelleme: 29.06.2023 - 12:48

Microsoft CEO'su Satya Nadella, bugün Amerika Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Microsoft davasında yaptığı ifadede, konsola özel oyunlardan kurtulmayı çok istediğini belirtti. Nadella, pazarın ve rekabetin Sony tarafından tanımlandığını ve bundan dolayı da özel oyunların var olması konusunda Sony'yi suçladı.

Nadella, mümkün olduğunca çok platformda yazılıma odaklanma idealini ele alırken, Xbox'a özel ürünler konusunda sorularla karşılaştı. Nadella'nın açıklamaları şu şekildeydi:

"Bana kalsa, konsollardaki tüm münhasırlıklardan kurtulmak isterdim, ancak özellikle konsol pazarında düşük pay sahibi bir oyuncu olarak bunu tanımlamak bana düşmez. Oradaki baskın oyuncu [Sony] pazardaki rekabeti özel ürünler üzerinden tanımlıyor, yani içinde yaşadığımız dünya bu. Bu dünyayı hiç sevmiyorum."

Nadella'nın bu açıklamaları, Microsoft'un bulut oyun stratejisi ve konsol rekabeti konularında yapılan tartışmalarda dikkat çekici bir noktayı temsil ediyor. Microsoft, konsol pazarında daha geniş bir pay elde etmek ve mümkün olduğunca çok platformda yazılım sunmak istemesine rağmen, Sony'nin özel ürünler stratejisiyle rekabetin belirlendiğini belirtiyor.