Microsoft'un amacı, PlayStation'ı tamamen piyasadan silmek mi?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:14

Güncelleme: 22.06.2023 - 09:14

Microsoft, İngiltere'nin Activision Blizzard'ı satın alma planını engelleme kararını temyize götürmekle ve ABD Federal Ticaret Komisyonu ile yaklaşan bir dava ile uğraşırken, 69 milyar dolarlık satın almaya antitröst ihlali gerekçesiyle karşı çıkan bir grup oyuncu ile de bir yan mahkeme savaşı veriyor.

E-POSTA ALDILAR

Chip'te yer alan habere göre bu oyuncuları temsil eden avukatların, Microsoft'un Sony'nin PlayStation bölümünü oyun endüstrisinden tamamen silmeye yönelik genel bir planın parçası olarak, Activision Blizzard'ı satın almak istediğini gösteren bir e-postaya sahip olduklarını iddia ettikleri ortaya çıktı.

Axios'un haberine göre, davacıların avukatları ABD 9. Daire Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda, Microsoft'un e-postası olduğunu iddia ettikleri bir belgeyi sundular. Dosyada e-postanın "Microsoft'un ana rakibi Sony PlayStation'ı pazarın dışına itme niyetinde olduğuna dair tartışmasız kanıtlar" içerdiği belirtiliyor.

Dosyada e-postanın Xbox Game Studios başkanı tarafından Microsoft'un Xbox bölümünden sorumlu finans müdürüne yazıldığı ve gönderildiği iddia ediliyor. Ne yazık ki bu e-postanın gerçek içeriği kamu kayıtlarından çıkarıldığı için mevcut değil. Ne zaman gönderildiğine dair de bir bilgi yok. Hem davacıların avukatları hem de Microsoft'un avukatları bazı içeriklerin kamuya açık olup olmaması gerektiğini tartışıyor. Axios, Microsoft'a göre ihtilaflı e-postanın bu davayla ilgisi olmayan bir "iç yazışma" olduğunu ve gizli kalması gerektiğini söylüyor.

Öte yandan tüm bu savaşın ana olayı Microsoft'un FTC ile olan kavgası. Bu ayın başlarında FTC, mahkemelerin Microsoft'un Activision Blizzard anlaşmasını son tarih olan 18 Temmuz'dan önce tamamlayamaması için geçici bir kısıtlama emri koymasıyla istediğini elde etti. Bu hafta Microsoft ve FTC mahkemede karşı karşıya gelecek ve hükümet anlaşmaya ihtiyati tedbir koydurmak isteyecek.

Axios, davanın taraflarının tanık listesinde Microsoft CEO'su Satya Nadella, Sony'nin PlayStation başkanı Jim Ryan, Bethesda'nın yayıncılık başkanı Pete Hines, Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick ve diğerlerinin yer aldığını söylüyor.