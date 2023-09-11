Microsoft Surface Duo artık güncelleme almayacak

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:55

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:55

Yazılım devi Microsoft, 2019 yılında duyurduğu çift ekranlı ve katlanabilir yapıdaki Surface Duo'yu duyurmuş 2020 yılında ise karşımıza çıkartmıştı. Cihaz artık ne yazılım ne de güvenlik güncellemesi alacak.

YAZILIM DESTEĞİ KESİLSE DE UYGULAMALAR GÜNCELLENEBİLECEK

Şirket yaptığı açıklama ile herkese seslenmeyen Surface Duo'ya verdiği desteğin bittiğini duyurdu.

Çıkış yaptığında da üç yıl güncelleme desteği alacağı söylenen cihazı kullanmaya devam etmek de mümkün olacak çünkü uygulamalar güncellenmeye devam edecek. Bu nedenle yazılım güncellemesi olmasa da uygulamalar kullanılabilecek.

Cihazın aldığı son güncelleme ise Android 12L olmuştu.

Surface Duo tanıtıldığında 1.400 dolardı ve ilerleyen yıllarda fiyatı düştü. Cihaz Türkiye'ye resmi olarak da giriş yapmadı. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Kanada gibi çok az bölgede çıkış yapan cihaz, diğer Microsoft cihazları kadar da popülerleşemedi.