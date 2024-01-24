Microsoft'un Xbox konsollarına yeni kablosuz oyun kumandası yolda

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:58

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:58

Microsoft'un Xbox Series X ve Series S modellerinin satışlarında yeni bir rekora gittiğini duyurmuştu, şirket bunun yanında yeni bir kablosuz oyun kumandası üzerinde çalışıyor.

XBOX OYUN KONSOLLARI İÇİN YENİ KABLOSUZ OYUN KUMANDASI

Yeni sızıntılara göre oyun kumandasını adı Dream Vapor Special Edition olacak. Rengi ve tasarımı hakkında bilgiler henüz olmasa da sızıntılara göre Stormcloud Vapor'a benzeyeceği konuşuluyor.

Öte yandan Arctic Camo Special Edition oyun kumandasının yeni ve gücenlellenmiş bir sürümü de Microsoft tarafından geliştiriliyor. Cihazın şubat ayının ikinci ya da üçüncü haftasında çıkış yapması bekleniyor.