Microsoft'un Xbox konsolları rekor sayıda satmayı başardı

Microsoft'un Xbox Series X ve Series S modelleri yeni bir rekora gidiyor. Çıktığı günden bu yana en yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:51
Microsoft'un Xbox konsolları rekor sayıda satmayı başardı
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Microsoft bu sıralar başarıdan başarıya koşuyor. 2024 yılına başarıyla başlayan Microsoft, kısa bir süre önce Apple'ı geçerek, dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında da ilk sırada yer alan Microsoft, bu sefer Xbox Series X ve Series S satışlarında rekor kırdı. 

MICROSOFT SATIŞLARDA EN YÜKSEK RAKAMLARINA ULAŞSA DA HALEN KONSOL TARAFINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA 

Circana İcra Direktörü ve Video Oyun Endstrisi Analisti Mat Piscatella, Xbox konsollarının 2020 yılının kasımdan bu yana en yüksek rakamlarına ulaştığını duyurdu. Bu rekor sayıya ise geçtiğimiz yılın aralık ayında ulaştı. 

Şirketin açıklamasına göre bundan önceki en yüksek satış rakamları aralık 2021'de gerçekleşmişti. 

Microsoft satışlarında yeni bir rekor kırsa da genel oyun konsolu satış rakamlarında Sony ve Nintendo gibi şirketlerden sonra yer alıyor. Sony'nin PlayStation 5'i ve Nintendo Switch Xbox'a göre halen daha popüler görünüyor. 


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