Star Wars Jedi: Survivor PlayStation 4 ve Xbox One'a geliyor

Oyun stüdyosu EA Games tarafından yapılan Star Wars Jedi: Survivor'ın, Xbox One ve PlayStation 4 konsollarına geleceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:28
Star Wars Jedi: Survivor PlayStation 4 ve Xbox One'a geliyor
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EA CEO'su Andrew Wilson, Salı günü yaptığı 1. çeyrek kazanç çağrısında, Star Wars Jedi: Survivor'ın PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacağını duyurdu. Oyun daha önce Nisan ayında PS5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülmüştü, ancak eski konsollara çıkış yapmamıştı, bu nedenle yeni sürüm sayesinde daha yeni konsollara geçmeyen oyuncular oyunu deneyimleyebilecekler.

Ancak Jedi: Survivor'ın eski konsollara tam olarak ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Wilson, bu konuda şunları söyledi: "Bu efsanevi serinin gücü ve topluluk talebi sayesinde, geliştirme ekibimiz bu Jedi deneyimini PlayStation 4 ve Xbox One'a getirmeyi taahhüt etti."

Jedi: Survivor, 2019 yapımı Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğinde. Oyun, kısa bir gecikmeden sonra Nisan ayının sonunda piyasaya sürülmüştü. Optimizasyon sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Jedi: Survivor'ın PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinde bu tip sıkıntıların yaşanmayacağı iddia edildi. 


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