Midjourney 5.1 çıktı: Çok daha gerçekçi yapabiliyor

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:30

Geçtiğimiz ayın ortaların Midjourney v5 çıkışını yapmış ve sizlere bağlantıdaki haberimizi sunmuştuk. O haberimizde olduğu gibi bu içerikteki görsellerin de tamamı Midjourney 5.1 sürümüne ait. Yeni sürümün ön plana çıkan en önemli özelliği ise çok daha tutarlı olması.

Midjourney 5.1 daha da gerçekçi

Donanımhaber'de yer alan detaylara göre üretken yapay zeka sanat aracı Midjourney 5.1 sürümüne güncellenirken artık motoru çok daha düşünceli. Dolayısıyla bu özelliğiyle çıktılar Midjourney'nin 4. sürümüyle elde edeceğiniz sonuçlara daha yakın, ancak daha yüksek kalitede ve tutarlılıkta. Bu arada söylememiz gerekiyor: Yapay zeka modellerinin sürümlerinin güçlü ve zayıf yönleri bulunmakta. Dolayısıyla v5’e veya v4’e kıyasla her senaryoda Midjourney 5.1 en iyi sonucu vermeyebilir.

İddia edilen diğer iyileştirmeler arasında daha fazla doğruluk, görüntülerde daha az istenmeyen kenarlık veya daha az metin bozulmaları ve iyileştirilmiş netlik yer alıyor. Bu arada yeni sürümde “raw” modu da eklenmiş durumda. Bu modu etkinleştirmek için Dicord’da /settings komutunu girmek gerekiyor. Açılan panelde çeşitli özellikleri aktifleştirebilirsiniz.

Hemen üstte sürüm 5.1 (solda) ve sürüm 5’deki (sağda) aynı istemleri kullanarak elde ettiğim sonucu görebilirsiniz. İki görsel de çok başarılı ancak 5.1 sürümü hem dinamik aralık, hem de gerçekçilik açısından bir adım daha önde. Bu görseli elde etmekte kullandığım istemi merak edenler için: “Turkish Supermodel, 20yo, tight red polar clothes, tall woman, beauty. Background: Antarctica Landscape Influences: Japanese Influenced Colourful Gardens, Joyful Celebration of Nature Emphasisers: BlueCore, PolarCore Camera: Shot on a Hasselblad medium format camera. Carl Zeiss Distagon t* 15 mm f/ 2. 8 ze, Ricoh r1. --ar 21:9 --q 2 --v 5.1 --style raw”

Bir başka örnekte ise arnavut kaldırımlı sokakta yürüyen bir kadın istemini girdim. Midjourney 5'te aşırı agresif, yapay görünümlü mercek parlaması ile ilgili bir sorun vardı, bu nedenle 5.1 sürümünde bunun ele alındığını görmek güzel. Sürüm 5.1 görüntülerindeki gün batımı daha sıcak ve daha doğal görünüyor.

Son örnekte ise Midjourney'den "yüzme gözlüğü takan bir çocuğun yakın çekimini" oluşturmasını istedim. Midjourney zaten insan yüzünü v4’ten beri çok iyi bir şekilde yapabiliyor ancak “daha düşünceli” dediğimiz fark bu iki kıyaslama arasında kendisini açıkça belli ediyor. Sağdaki sürüm 5 görüntüleri iyi, ancak çok düz ve gözlük takan çocuklar sanki orta seviye akıllı telefonla çekilmiş gibi. Soldaki 5.1 görüntüleri ise sanki profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş gibi çok daha güçlü bir editoryal hissiyata sahip. Sol üstteki görüntü özellikle çarpıcı.