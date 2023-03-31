Midjourney'nin ücretsiz kullanımı durduruldu
Milyonlarca kişinin aktif olarak kullanabildiği Midjourney'nin ücretsiz versiyonu kullanıma kapatıldı.
Kısa süre içinde hem çok başarılı hem de kortucu işlere imza atan Midjourney en son Papa'nın şişme beyaz mont giydiği ve Trump'ın tutuklandığını gösteren sahte görseller ile gündeme geldi.
Ücretsiz versiyonda kısıtlı da olsa pek çok görsel hazırlanabiliyor. Metinlerden görsel oluşturan Midjourney, kötüye kullanım sebebiyle bazı kısıtlamalara sahne olacak.
KÖTÜYE KULLANIM ARTTI
Midjourney'nin ücretsiz versiyonu kötüye kullanım sebebiyle denemelere kapatıldı.
Hatırlayacağınız üzere yeni sürümüyle çok daha iyi görsellerin oluşturulmasını sağlayan Midjourney, gerçeğe çok yakın ve kusursuz görüntüler oluşturmaya başlamıştı. Kötü niyetli kişiler ise Midjourney'i Deepfake gibi sahte görüntülerin oluşturulması için kullanmaya başladı.
CEO David Holz, olağanüstü talep ve kötüye kullanım sebebiyle ücretsiz denemelerin sonlandırıldığını aktardı. Holz, öte yandan bu sistemin denetlenmesi adına da çalışmalar başlatacaklarını açıkladı.
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