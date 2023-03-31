Popüler yapay zeka Midjourney tepki çekti, kısıtlama geldi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:37

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:37

Son zamanlarda yapay zekaların popülerliği giderek artmaya başladı. Çeşitli platformlarda insanlar tarafından yapay zekalar ile oluşturulmuş metinler ve görseller yayınlanıyor. Elektronik ticaret devi Amazon, metin tabanlı bir yapay zeka olan ChatGPT ile oluşturulmuş kitaplar adı altında yeni bir kategori oluşturmuştu.

Görsel tabanlı yapay zekalar son zamanlarda oldukça fazla gündeme geliyor. Görsel tabanlı yapay zekalardan biri olan Midjourney'den oluşturulan Papa ve Trump fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bunun üzerine Midjourney tarafından böyle yanlış anlaşılmaları engellemek için yeni bir açıklama yapıldı. Artık Midjourney'in ücretsiz deneme sürümü kaldırıldı.

Şirketin CEO'su David Holz yaptığı açıklamada bu kararı "olağanüstü talep ve kötüye kullanım" nedeniyle aldıklarını belirtti.