Milyarderlerin uzay Rekabeti kızışıyor: Jeff Bezos'un 'Blue Origin' roketi uzayda!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 16:11

Güncelleme: 16.01.2025 - 16:11

ABD'li milyarder Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, geliştirdiği New Glenn roketini başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle sıkı bir rekabet içerisinde olan Bezos, uzay yarışında önemli bir adım attı. İşte ayrıntılar...

NEW GLENN ROKETİ BAŞARIYLA FIRLATILDI

Jeff Bezos’a ait Blue Origin, yeni roketi New Glenn’i ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla uzaya gönderdi. İsmini, Dünya'nın yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn’den alan roket, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Roket, sıvı oksijen ve metanla çalışan, 30 katlı bir apartman yüksekliğinde ve kısmen yeniden kullanılabilir bir yapıya sahip. New Glenn, uzay araçlarını, astronotları ve uyduları yörüngeye ve Ay’a taşımak üzere tasarlandı. Rokette ayrıca, uyduları doğru yörüngelerine yerleştirmek için deneysel bir platform bulunuyor.

BLUE ORIGIN VE SPACEX REKABETİ DERİNLEŞİYOR

Bezos’un Blue Origin şirketi, Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle özellikle uydu fırlatma alanında yarışmayı hedefliyor. New Glenn, Musk’ın Falcon 9 roketinden iki kat daha güçlü olarak tanımlanıyor.

Elon Musk, fırlatmanın ardından Bezos’u sosyal medya platformu X üzerinden tebrik ederek, "İlk denemede yörüngeye ulaştığınız için tebrikler!" paylaşımını yaptı.

İLK FIRLATMA DENEMESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Pazartesi günü yapılması planlanan ilk fırlatma, yakıt hattında biriken buz nedeniyle iptal edilmişti. Ancak bu haftaki ikinci deneme sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Blue Origin, fırlatma öncesi herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

Jeff Bezos da fırlatmayı yerinde takip etmek için Cape Canaveral Uzay Üssü’ne gitti. Şirket, bu başarılı test uçuşunun ardından, uzay endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

UZAY YARIŞINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Blue Origin New Glenn roketi, uzay keşifleri ve ticari uydu taşımacılığında yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Bezos’un şirketi, güçlü teknolojisi ve yeniden kullanılabilir roket tasarımıyla uzay sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.