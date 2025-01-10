Uzayda mahsur kalan astronotlardan tüyler ürperten mesaj: 'Eve dönmek istiyoruz'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:57

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:57

ABD'li astronotlar Butch Wilmore (62) ve Sunita Williams (59), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) planlanan 8 günlük misyonlarının beklenmedik bir süreçle 7 aya uzamasının ardından dikkat çekici bir mesaj yayımladı. İkili, NASA ile yaptıkları görüşmede "Artık eve dönmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

UZUN SÜRELİ MİSYONUN AYRINTILARI

5 Haziran 2024'te ISS'ye iniş yapan astronotların görevi, teknik aksaklıklar ve güvenlik endişeleri nedeniyle planlanandan çok daha uzun süredi. Boeing Starliner uzay aracı, mürettebatsız olarak Dünya'ya geri gönderildi. Astronotların, 2025'in başlarında bir SpaceX aracıyla dönmesi planlanıyor.

"EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Astronotlar, yayınlanan mesajlarında eve dönme isteklerini ilk kez dile getirdi. Komutan Sunita Williams, "Artık eve dönmek istiyoruz çünkü ailelerimizi geride bıraktık. Ama buradaki çalışmalarımızı tamamlamadan dönmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK EKSİKLİĞİ TARTIŞMALARI

Mahsur kalma süresince kaynak eksikliği iddialarına da cevap veren astronotlar, şu ana kadar herhangi bir ciddi sorun yaşamadıklarını belirtti. Wilmore, "Bazı kişisel eşyalarımızı feda ettik ve aynı kıyafetleri uzun süre giydik. Ancak burada bu bir problem değil" dedi.

NASA'DAN ESPRİLİ YORUMLAR

NASA Başkan Yardımcısı Pam Melroy, astronotların durumunu esprili bir şekilde değerlendirdi: "Wilson adında bir voleybol topunuz olmadığını söylüyorsunuz, değil mi?" Komutan Williams ise, "Burada ekip arkadaşlarımızla birlikteyiz ve yer ekibiyle sürekli iletişim halindeyiz. Kesinlikle ‘mahkum’ gibi hissetmiyoruz" yanıtını verdi.

Astronotların yoğun çalışma temposu, ISS'deki bilimsel deneyler ve önümüzdeki uzay yürüyüşü planlarıyla devam ediyor. SpaceX tarafından gönderilen kargo ikmali, astronotlara çalışmalarında önemli bir destek sağlıyor.