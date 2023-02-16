Motorola Edge 40 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı
Motorola’nın yeni telefonu Moto Edge 40 Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. Telefon Android 13 işletim sistemi ile gelecek.
Bir zamanların efsanevi telefon markalarından biri olan Motorola çıkardığı yeni cihazla dikkatleri üzerinde topluyor.
Firmanın yeni amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro, Geekbench testlerinde oraya çıktı. Testlere göre telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak.
12 GB RAM’in yer aldığı görülen cihaz 1.480 tek çekirdek puanı ve 4.889 çoklu çekirdek puanına sahip. İşletim sistemi tarafında ise Android 13’ün olduğu görülüyor.
EDGE 40 PRO 60 MP ÖN KAMERA İLE GELEBİLİR
Motorola Edge 40 Pro’nun büyük ihtimalle Çin pazarında çıkan Moto X40’ı temel alacağı düşünülüyor. Moto X40 temel alınırsa cihazda 6.7 inç boyutlarında 1080x2400 çözünürlükte 165 Hz OLED bir ekran bulunacak.
Kamera tarafında ise 50 MP ana, 50 MP geniş açı ve 12 MP makro açı bulunan üçlü kamera setinin tercih edilecek. Ön tarafta ise 60 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.
Batarya tarafında ise 4.600 mAh kapasiteli 125 W kablolu, 15 W kablosuz ve 5 W test kablosuz şarj özelliği bulunacaktır. Tabii bütün bunlar Çin pazarında çıkan Moto X40 modeli baz alınırsa bulunacak olan özellikler.
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