Samsung'un 20 modeline daha OneUI 5.1 geldi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:09

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:09

Samsung kısa bir süre önce S23 serisinin yanında Android 13 tabanlı OneUI 5.1 sürümünü de tanıttı. Haliyle hangi telefonlara ilk olarak geleceği veya hangilerine gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan OneUI 5.1 sürümü alan modeller de belli oldu.

ONLARCA MODEL ONEUI 5.1 GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Şaşırtamayacağı gibi S20 serisinin üyeleri güncellemeyi ilk alan modeller arasında yer aldı. Galaxy S20 serisine ek olarak, Galaxy S21'in tamamı, Galaxy S22'in tamamı ve Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 modelleri de güncellemeyi alan ilk modeller arasında yer alıyor.

Samsung'un OneUI 5.1 sürümünde ise yeni Widget'lara ek olarak daha yüksek kalitede fotoğraflar almayı sağlayan Expert RAW uygulaması için yeni bir mod geliyor. Aynı zamanda arayüzün tasarımında da iyileştirmeler mevcut.

Elbette güncellemede aynı zamanda 2023 güvenlik tedbirleri de var. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan güncelleme şu modellerin tamamına gelmiş durumda:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 5G UW

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Yukarıdaki modellere ek olarak güncelleme kademeli olarak dağıtalacak. İlerleyen günlerde yeni Samsung modellerine de gelmesi bekleniyor.