Samsung'un 20 modeline daha OneUI 5.1 geldi
Samsung'un OneUI 5.1 sürümü 20 cihaz için daha geldi.
Samsung kısa bir süre önce S23 serisinin yanında Android 13 tabanlı OneUI 5.1 sürümünü de tanıttı. Haliyle hangi telefonlara ilk olarak geleceği veya hangilerine gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan OneUI 5.1 sürümü alan modeller de belli oldu.
ONLARCA MODEL ONEUI 5.1 GÜNCELLEMESİNİ ALDI
Şaşırtamayacağı gibi S20 serisinin üyeleri güncellemeyi ilk alan modeller arasında yer aldı. Galaxy S20 serisine ek olarak, Galaxy S21'in tamamı, Galaxy S22'in tamamı ve Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 modelleri de güncellemeyi alan ilk modeller arasında yer alıyor.
Samsung'un OneUI 5.1 sürümünde ise yeni Widget'lara ek olarak daha yüksek kalitede fotoğraflar almayı sağlayan Expert RAW uygulaması için yeni bir mod geliyor. Aynı zamanda arayüzün tasarımında da iyileştirmeler mevcut.
Elbette güncellemede aynı zamanda 2023 güvenlik tedbirleri de var. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan güncelleme şu modellerin tamamına gelmiş durumda:
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 5G
- Samsung Galaxy S20 5G UW
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung Galaxy S20 FE 2022
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20+ 5G
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21 5G
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Samsung Galaxy S21+ 5G
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
Yukarıdaki modellere ek olarak güncelleme kademeli olarak dağıtalacak. İlerleyen günlerde yeni Samsung modellerine de gelmesi bekleniyor.
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