MSI'ın Mercedes ile beraber geliştirdiği bilgisayar

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:05

Günümüzdeki en güçlü dizüstü oyun bilgisayarlarından bazılarını MSI üretiyor. Şimdi de şirket, Computex 2023 etkinliğinde, Mercedes-AMG Motorsport ortaklığı üretilen yeni dizüstü oyun bilgisayarını duyurdu.

HAFİF AMA OLDUKÇA GÜÇLÜ

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V, içindeki güçlü donanımların yanı sıra dışında da dikkat çekici dokunuşlar bulunan 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. MSI, dizüstü bilgisayarın magnezyum-alüminyum malzemeden yapılmış “özel Mercedes-AMG Selenite Grisi rengini” kullandığını belirtiyor. Bu malzeme, dizüstü bilgisayarın ağırlığının 1,88 kg’a kadar düşmesine yardımcı oluyor.

Chip'te detayları verilen haberde dizüstü bilgisayarda 3.840 x 2.400 çözünürlüğe sahip bir OLED ekran bulunuyor. Donanım kısmında ise 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci ve 64 GB’a kadar RAM desteği görüyoruz. Dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 veya 4070 dizüstü bilgisayar GPU seçenekleriyle satışa sunulacak.

Bu MSI dizüstü bilgisayardaki diğer özellikler arasında SteelSeries tarafından geliştirilen bir RGB klavye ve Dynaudio’nun altı hoparlörlü ses sistemi bulunuyor. CPU ve GPU, MSI’ın ikisi ortak olan iki fan ve beş ısı borusu kullanan Cooler Boost 5 sistemi tarafından soğutuluyor.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKAR?

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport dizüstü bilgisayarının ne zaman piyasaya çıkacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fiyatı hakkında da bir bilgi verilmiş değil ancak oldukça yüksek olacağı tahmin edilebilir.

Ayrıca dizüstü bilgisayarın resmi web sitesinde, en azından bazı modellerin tümü MSI ve Mercedes-AMG Motorsport logolarına sahip fare, fare altlığı, çanta, USB flash sürücü ve daha fazlası dahil olmak üzere bazı dikkat çekici ekstralara sahip olacağı görülüyor. Bu ek ürünlerin, dizüstü bilgisayarın tüm modelleri ile beraber mi sunulacağı yoksa sadece belirli bir özel sürümü için mi geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.