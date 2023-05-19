Dünyanın ilk artırılmış gerçeklik bilgisayarı!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 19.05.2023 - 10:32

Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri her geçen gün daha da popülerleşmeye devam ederken birçok teknoloji şirketi bu alanda hamlelerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi de İsrail merkezli Sightful, gelecekte sıkça görebileceğimiz tarzda bir ürününü tanıttı.

Spacetop isimi verilen cihaz, ekransız bir dizüstü bilgisayar. Şirket, Spacetop’ı “dünyanın ilk artırılmış gerçeklik laptop’u” olarak tanımlıyor.

SPACETOP BÜYÜK BİR EKRANI KARŞINIZA GETİRİYOR

Webtekno'nun aktardığı haberde ekransız olan Spacetop, bir NReal artırılmış gerçeklik gözlüğü ve klavyeyle birlikte geliyor. Cihaz, toplamda 100 inçlik sanal ekranlara sahip olmasıyla fiziksel ekran gereksinimini tamamen ortadan kaldırıyor. Gözlük, nerede olduğu fark etmeksizin ekranları direkt olarak kullanıcının önüne yansıtıyor. Bu ekranlar diğer insanlar tarafından görülemiyor.

Spacetop, Snapdragon 865 işlemci ve Adreno 650 GPU’yla birlikte geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama da cihazda karşımıza çıkıyor. Bu özellikler cihazı AR gözlüklerini destekleyen bazı telefonlarla aynı sınıfa koyuyor.

Bunların yanı sıra bilgisayar, 1,57 inç yüksekliğe, 10,47 inç genişliğe ve 1,4 kg ağırlığa da sahip. Bilgisayarın beş saatten fazla pil ömrü bulunuyor.

Dizüstü bilgisayarların günlük hayatımızın merkezinde yer aldığını vurgulayan şirket, Spacetop’un evden veya herhangi bir yerden çalışma için çok uygun olduğunu ifade etti. Sightful’un kurucularından Tamir Berliner ise artırılmış gerçekliğin çok büyük potansiyeli olduğunu; ancak günlük kullanım için henüz yer edinemediğini, bu yüzden değişim zamanının geldiğini ekledi.

Spacetop, şimdilik yalnızca 1000 kişi için satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ve ne zaman daha geniş çapta sunulacağı konusunda ise bir bilgi yok.