Elon Musk yeni Twitter logosu X'i tanıttı: Twitter'ın logosu değişti

Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:49

Güncelleme: 24.07.2023 - 12:49

Twitter'ı geçtiğimiz yılın ekim ayında satın alan ve radikal değişikliklere imza atan Elon Musk, değişeceğini belirttiği Twitter logosu için "X" tasarımını seçtiğini açıkladı. Musk'ın, 194 milyon takipçili hesabının profil fotoğrafını "X" yapmasının ardından Twitter'ın mavi kuşunun yerini "X" logosu aldı.

X işaretine uzun zamandır takıntılı olan Musk, "Twitter.com" yazılarak girilen sosyal medya platformuna "X.com" da yazılarak girilebilir hale getirdi.

Twitter'ın CEO'su Linda Yaccarino, "X" tasarımını paylaşarak " "X burada! Hadi yapalım şunu" ifadesinde bulunmuştu.

"KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"



Kullanıcılarla sık sık tartışmaya giren ve platformda bir dizi değişikliğe giden Musk geçtiğimiz günlerde logoyu da değişeceğini duyurmuştu.

Musk yaptığı bir paylaşımında "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz. Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi" ifadelerini kullanmıştı.



