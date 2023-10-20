Müzik dünyası çalkalanıyor: Yapay zeka şirketine 'telif hakkı' suçlaması

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:31

Müzik yayıncıları Universal Music, ABKCO ve Concord Publishing, çarşamba günü Tennessee federal mahkemesinde yapay zeka şirketi Anthropic'e, sohbet robotu Claude'u eğitmek için "sayısız" telifli şarkı sözünü kötüye kullanmakla suçlayarak, dava açtı.

Davada Anthropic, Claude'u insan komutlarına yanıt verecek şekilde eğitmek için internetten topladığı "büyük miktarda metnin" bir parçası olarak şarkı sözlerini izinsiz kopyalayarak yayıncıların telif haklarını "ihlal etmekle" suçlandı.

Yayıncılar ayrıca, Claude'un şarkı sözlerini talep üzerine ve "belirli bir konu hakkında şarkı yazma, belirli bir müzik bestesi için akor ilerlemeleri sağlama veya belirli bir sanatçı veya şarkı yazarı tarzında şiir veya kısa kurgu yazma talepleri" de dahil olmak üzere "Yayıncıların şarkı sözlerini aramayan bir dizi talimata" yanıt olarak yasadışı bir şekilde yeniden ürettiğini savundu.

Yayıncıların avukatı Matt Oppenheim, "telif hakları yasası uyarınca bir kuruluşun hak sahiplerinden izin almadığı sürece kendi işini kurmak için başkasının telif hakkıyla korunan eserlerini çoğaltamayacağını, dağıtamayacağını ve sergileyemeyeceğini" söyledi.

Yayıncılar, mahkemeden tazminat ve iddia edilen ihlalin durdurulması için karar talep etti.