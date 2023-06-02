Müzik zihni güçlendiriyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 05:25

İsviçreli araştırmacıların Neuroimage: Reports dergisinde yayımlanan pilot araştırmasına yaşları 62 ila 78 arasında değişen 132 emekli katıldı. Katılımcılardan aranan şart, hiçbirinin altı aydan fazla müzik dersi almamış olmasıydı. Rastgele iki gruba ayrılan katılımcılardan bir kısmı haftada bir gün piyano dersi alırken ikinci grup etkin müzik dinleme dersi aldı. Altı ay sonra iki grupta da müziğin etkisi görüldü.

‘YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR’

Nörogörüntüleme incelemesinde, tüm katılımcıların dört önemli algılama merkezinde, yani beynin bellek merkezlerinde gri maddenin arttığı tespit edildi. Zihin yetisinde yüzde altılık bir artış söz konusu. Ayrıca uyku kalitesinin devam edilen ders sayısı ve günlük alıştırmaların zihnin iyileşme derecesi üzerinde etkili olduğu da görüldü. Müzik yapanlar ve sadece dinleyenler arasında farklı sonuçlar elde edildi. Sesleri işlemede uzmanlaşmış bir bölge olan sağ birincil işitsel korteksteki beyin maddesi, piyano dersi alan deneklerde aynı kalırken sadece müzik dinleyenlerde azaldı. “Müzik beyni gençleştirmiyor ancak beynin bazı bölgelerindeki yaşlanmayı yavaşlatıyor” diyen araştırmacılar, müziğin, yaşlanma ve bunamaya bağlı zihinsel yeti kaybı üzerindeki etkisini de araştırmak istiyorlar.

How Music Can Prevent Cognitive Decline, Neuroscience, 17.04.2023